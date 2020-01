Luisita confiesa sus miedos más íntimos a Sebas

Desde que Manolita cayó en coma tras el asalto al bufete a punta de pistola, Sebas se ha ofrecido a Luisita en ayudarle con todo lo que necesite. La joven se siente sorprendida con el que fue su exnovio y al que no trató demasiado bien. Parece que Sebas ha cambiado y ha madurado y Luisita ve en él un gran apoyo en quién confiar sus miedos: "No has podido venir en mejor momento al barrio"

Las emotivas palabras de Luisita a su madre

Luisita no termina de asimilar la grave situación de su madre y se atormenta con las secuelas que pueda sufrir. Sin embargo, Luisi aplaza el temor con mucho amor y paciencia. Así le habla a su madre porque sabe que le escucha y tiene que recuperarse pronto.

