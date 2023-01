Quintero se marcha del despacho para alejarse de Cristina: “Es lo mejor”

Tras la última bronca, Quintero ha reflexionado mucho sobre su relación con Cristina y ha tomado una firme decisión: abandonar el despacho.

La abogada, al encontrarse con su amigo, se ha sorprendido mucho al ver que estaba recogiendo sus cosas y le ha pedido que no siguiera con su decisión, pero todo ha sido en vano.

Quintero, tal y como le ha explicado, no quiere perjudicarle más. “Es lo mejor que puedo hacer. La única verdad es que no me has podido perdonar y no puedo seguir con esta carga”, le ha dicho.

Cristina, rota de dolor, ha intentado convencer a Quintero para hacerle entender que se está equivocando, pero la amistad está tan crispada que aquí se han separado sus caminos. “Este es uno de los días más tristes de mi vida”, ha confesado la abogada.

Además, el hombre le ha expresado sus mejores deseos para que, a partir de ahora, todo le vaya mejor sin él.