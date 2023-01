Rocío se declara y Hugo le responde con un beso: “Quédate siempre conmigo”

Rocío está cuidando de Hugo en la farmacia y, tras llamar a un médico de confianza, el futbolista ha empeorado y ha vuelto a subirle la fiebre.

El joven, que no quería estar solo, le ha pedido a ‘su ángel de la guardia’ que le acompañara y, aprovechando que estaban juntos en el sofá cama, Rocío se ha sincerado con Hugo. “Después del atraco, me he dado cuenta de que nada es seguro en la vida. Estoy enamorada de ti”, le ha dicho.

Hugo ha recibido con alegría esas palabras y le ha respondido con un beso. A continuación, se han dormido abrazados. ¿Es este el principio de una gran historia de amor?