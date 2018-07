Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.402

Arturo había asegurado a Llanos que no tenía ninguna modelo, pero Benigna cotillea los dibujos que guarda en la carpeta y se sorprende con un retrato de Luisita. Llanos no puede creer lo que está pasando, se siente traicionada por Arturo, piensa que es un mentiroso, "no quiero volver a verte nunca" señala al final de la conversación.