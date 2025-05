Traitors ya tiene a sus traidores... y han elegido a quién asesinar

Con la llegada del tercer traidor, el cónclave se reunió al completo por primera vez. Popeye descubrió que Carlos y Vicky eran sus cómplices en Traitors, lo que le sorprendió: "Me he quedado flipando, no me imaginaba que eran ellos".

Pese a las dudas, ya han elegido al primer asesino, aunque los fieles aún no saben nada.