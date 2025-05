“Yo en alguna me esperaba más”: Manu Baqueiro analiza las notas que ha recibido hasta ahora en Tu cara me suena

Manu Baqueiro está siendo todo un descubrimiento en Tu cara me suena. El actor no solo se deja la piel sobre el escenario, si no que siempre busca aportar su sentido del humor y su buen rollo en cada gala.

A pesar de su entrega, en las cuatro primeras galas, Manu Baqueiro no ha conseguido tener cerca la victoria y por eso hemos querido preguntarle si está conforme con las puntuaciones que le han dado hasta ahora. “Yo en alguna me esperaba un poco más, pero creo que eso lo pensamos todos porque nos esforzamos mucho”, nos ha confesado.

“Luego me pongo a pensar a quién le bajas los puntos y con el nivel que hay este año, pues entiendo que los jueces están en un buen aprieto”, ha querido puntualizar el actor, consciente de lo igualada que está la competición esta temporada.

“Me gustaría que hubiese venido gente más flojilla conmigo”, ha bromeado el actor para cerrar el tema de las puntuaciones, que confiamos en que mejoren para todos en las próximas galas. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos ha contado!