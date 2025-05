Begoña le deja claro a María que siempre estará al lado de Julia y de Andrés: “Vamos a hacer lo que sea para ser felices”

Julia estaba muy unida a María, pero todo ha cambiado cuando la niña vio que Begoña estaba dispuesta a macharse de casa.

La niña le pidió a su madre que no se marchase de casa y le pidió perdón por haberse portado mal con ella.

María vuelve a enfrentarse a Begoña y la enfermera le deja las cosas claras: se han reconciliado y ahora vuelven a tener la bonita relación de madre e hija que tenían antes. No va a abandonarla y siempre permanecerá a su lado.

“Julia me quiere y sabe lo mucho que la quiero yo a ella”, le dice Begoña mientras María se muere de rabia.

María le dice que no le va a servir de nada porque Andrés va a estar casado con ella hasta que se muera, pero Begoña le responde que ya sabe que ha habido irregularidades en la nulidad y que no va a parar has conseguir la felicidad que tanto desea junto a Andrés y Julia.