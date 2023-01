Jeros justifica a Luján el motivo por el que no ha matado a Ciriaco: “Confíe en mí”

Jeros le dio un susto de muerte a Ciriaco y volvió a amenazarlo para dejarle bien claro que está bajo su poder.

Tras la celebración del juicio, el expresidiario se ha reunido con el comisario y ha intentado tranquilizarle para que confíe en el hijo de Manolita y Marcelino.

Para Jeros, Ciri es su “gorrión” de confianza y lo necesita para llevar a cabo algunos planes. “Siempre le he sido fiel a usted, comisario. Ciriaco también lo será conmigo. Le juro por lo más sagrado que no me va a fallar”, le ha dicho.