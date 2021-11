Fran se rinde para sorpresa de Coral: “No voy a seguir adelante”

En las últimas semanas Fran y Coral se han vuelto inseparables. Ambos tienen un pasado complicado en cuanto a las relaciones familiares se refiere, ya que a ella su padre la abandonó y Fran se marchó antes de que su hija naciera. Por lo que están unidos por un pasado con el que se identifican.

La dependienta de Garlo lleva tiempo ayudando al primo de su prometido a buscar a su hija, ya que es lo que le hubiese gustado que hiciera su padre con ella. Sin embargo, las investigaciones no están dando los frutos que a ambos les gustaría y Fran está comenzando a frustrarse. Cree que no sirve de nada buscar a alguien que no quiere ser encontrado, ya que Candela, la misteriosa madre de la hija de Fran, huye cada vez que éste trata de acercarse a ellas. Pero Coral le anima a proseguir con la búsqueda.

Fran no sabe qué hacer, se siente en un callejón sin salida y cree que lo mejor es no seguir buscando. Pero Coral le rebate enfadada: “Dale la opción a tu hija de mandarte a paseo”. Ella le anima a seguir con la investigación por el bien de la niña: “Que tu padre no quiera saber nada de ti es una herida que no se cura nunca”.

Además, en la juguetería se ha extendido un rumor sobre un posible noviazgo de Fran, por el cual Coral se interesa mucho. Ella le dice que se aproveche del rumor para tener coartada para seguir buscando a la niña. ¿Pero estará Coral celosa en realidad?

¿Cesará Fran en la búsqueda de su hija o hará caso a Coral? ¿Seguirá ayudándole la dependienta de Garlo?