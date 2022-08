La carta con la que Raúl podría descubrir que Fausto está vivo

Al llegar a casa, Carmen se ha puesto muy nerviosa al ver que Raúl estaba buscando algo en una caja que había preparado para tirar.

La mujer ha intentado quitarle la idea a su hijo, pero ha sido en vano. El empresario estaba buscando una libreta antigua, donde había escrito unas palabras cargadas de amor para Coral.

En esa libreta, Raúl compartió sus sentimientos por Coral y, tal y como le ha confesado a Carmen, está dispuesto a hacer lo imposible por recuperar al amor de su vida.

La mujer, tras la charla con su nuera, ha intentado abrir los ojos a su hijo y explicarle que Coral no va a volver a su lado. Está decidida a dejar en el pasado su historia con Raúl…Pero ya se sabe: no hay peor ciego que quien no quiere ver.

El joven sigue muy enamorado de Coral y cree firmemente que podrán superar este duro golpe, pero la muerte de su bebé ha hecho reaccionar a la joven.

Pero Carmen se ha quedado anonadada cuando Raúl ha encontrado una carta de Fausto y Germán…¿Conseguirá Carmen mantener el secreto de Fausto o, por el contrario, está a punto Raúl de descubrir que su tío está vivo?