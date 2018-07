Llega el 'flagel', el hermano hipster del bagel

LA PASTELERÍA HÍBRIDA NOS HA ROBADO EL CORAZÓN

No es más que un bagel plano, pero precisamente la gracia que tiene el amigo 'flagel' es esa: que es casi un bagel pero no es un bagel. Y en este mundo de fiebre 'foodie' loca donde hay que odiar aquello que amábamos la semana pasada cualquier cambio es bueno entre el hipsterismo neoyorquino. He aquí la nueva criatura que arrasa en Nueva York.