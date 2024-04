Lesiones que pueden aparecer por culpa de llevar las uñas demasiado largas

Ya sean naturales o postizas, las uñas largas se han convertido en uno de los accesorios de moda más recurrentes en la actualidad para mujeres e incluso, para hombres, cuyo objetivo es el de mostrar unas manos arregladas y más atractivas a la vista. Sin embargo, ¿sabías que llevar estas uñas largas puede ser peligroso para tu salud?

"Las uñas largas, naturales o postizas, pueden tener repercusión, generalmente negativa, en nuestra salud y la de los que nos rodean. El principal problema que acarrea es de tipo higiénico", nos explica el Dr. Pedro Hernández, secretario de la Junta directiva de SECMA. De hecho, en redes sociales podemos encontrar casos de transmisión de enfermedades en trabajadoras de centros de manicura.

"Las uñas muy largas acumulan más suciedad y pueden contaminarse con bacterias y hongos que pueden causarnos infecciones a nosotros mismos o a las personas con las que tengamos contacto", explica el doctor. Es decir, cuanto más larga es la uña, más superficie hay para que se adhieran los microorganismos.

Estos se pueden transferir al tocarte la cara, la boca, tras morderte las uñas, chuparte los dedos o con algunos gestos similares del día a día. Esta es una de las razones por las que los trabajadores del ámbito de la salud deben llevar las uñas cortas para así frenar el riesgo de transmisión de enfermedades.

Más problemas que conllevan

"Las uñas largas también acarrean problemas traumáticos. La longitud es directamente proporcional al riesgo de golpes y enganches y, en ocasiones, la uña natural se puede separar del lecho ungueal y crecer con deformidad", afirma Hernández. "También puede causar heridas a propios y ajenos. La interferencia que suponen al coger objetos y realizar movimientos favorece accidentes en las actividades de la vida diaria", continúa diciendo.

¿Qué hago si quiero llevarlas igualmente largas?

Aquellos que prefieran ignorar las recomendaciones y decidan seguir teniendo unas uñas largas o colocarse unas uñas postizas, sería necesario que asignasen más tiempo del habitual para el perfecto lavado de la parte inferior de las uñas.

El mayor problema de las uñas largas es que no somos siempre conscientes de sus riesgos y las recomendaciones de lavarse las manos durante al menos 20 segundos no serían suficientes. Por esta razón, si decides no cortarlas o utilizar postizas, se recomienda pasar 20 segundos extra lavándolascon un cepillo que puedes llevar contigo. Y una cosa que pocos saben y muchos menos hacen es no cortar la cutícula, ya que esta actúa como una barrera para prevenir las infecciones.

Uñas | Unsplash

Cortarlas es el gesto higiénico más efectivo

"El cuidado de las uñas debe contemplarse como parte de la sistemática higiene de manos, que es muy importante para nuestra salud general. Deben lavarse con frecuencia y secarse adecuadamente para evitar la humedad, que macera la piel y que favorece las infecciones por hongos", nos cuenta Pedro Hernández.

Se debe ser muy cuidadoso y tomarte tu tiempo en retirar toda la suciedad que se puede acumular bajo la superficie inferior y desinfectarlas con gel hidroalcohólico. Y presta especial atención cuando lleves esmalte de uñas. "Enmascara la suciedad acumulada y los productos químicos relacionados pueden irritar la piel y favorecer infecciones", explica.

El doctor Hernández tiene claro que habría que poner de moda la "estética de las uñas cortas". Las manos, y por ende las uñas, dicen mucho de nosotros. Son nuestra tarjeta de presentación. Además de prevenir enfermedades, las uñas cortas, limpias y cuidadas, transmiten una buena impresión y confianza. Y tú, ¿qué opinas?