Beatriz Trapote, sobre sus procesos de reproducción asistida para ser madre de tres hijos: "5 estimulaciones y 9 in vitro"

El próximo jueves 16 de mayo, en la sucursal de Ginemed Valencia, Beatriz Trapote ofrecerá una charla sobre reproducción asistida, compartiendo su propio testimonio en un evento abierto al público. Con el objetivo de brindar apoyo y esperanza a quienes están atravesando dificultades en su viaje hacia la maternidad, o simplemente están considerando esta opción, Trapote ha estado haciendo un llamamiento a través de sus historias de Instagram.

"No soy una experta en la materia, pero sí soy una madre que ha recorrido ese camino", confiesa la periodista y emprendedora de una forma muy cercana. "5 estimulaciones y 9 in vitro me han dado a mis 3 grandes tesoros", destaca en el texto que acompaña los vídeos publicados. Un proceso durante el cual experimentó una gran desesperanza: "Estaba como muchas de vosotras, en un túnel oscuro, con ganas de tirar la toalla, muy decepcionada, muy hundida..."

Sin embargo, su historia no se detuvo en la oscuridad que menciona. Gracias a la ayuda y el acompañamiento de un equipo experto, Beatriz encontró el camino "hacia la luz" y ahora es madre de dos niños y una niña.

Beatriz Trapote | Instagram

"Quiero contaros cómo lo viví, cómo gestioné mis emociones", explica a sus 125 mil seguidores, a quienes también les ha querido transmitir la importancia de desestigmatizar el mundo de la reproducción asistida. La realidad es que muchas parejas y personas individuales luchan silenciosamente con problemas de fertilidad, enfrentándose a una serie de desafíos emocionales y sociales. Charlas como la que ofrecerá Beatriz, pueden ayudar a que el proceso se haga más ameno a pesar de las dificultades.

¿Qué es el proceso de estimulación?

En un directo de Instagram que hizo a finales de 2023, y que mantiene destacado en su perfil de Instagram, Trapote explicó con detalle su experiencia con la in vitro y cada una de las fases por las que tuvo que pasar una y otra vez hasta que consiguió convertirse en madre de tres.

En esta conversación con sus seguidores, la periodista explicó que en su caso no pudo realizarse una inseminación artificial porque tenía ovarios poliquísticos y las trompas de Falopio obstruidas. Por eso tuvieron que optar por la fertilización in vitro, que se hace en un laboratorio.

Para poder fertilizar los óvulos con esperma fuera del cuerpo de la mujer es necesario pasar por un proceso estimulación ovárica, que tiene como objetivo estimular los ovarios para que produzcan múltiples óvulos en un ciclo menstrual, en contraposición a la ovulación natural en la que, generalmente, solo se produce un óvulo.

La estimulación ovárica se realiza mediante la administración de hormonas, como gonadotropinas, que regulan el ciclo menstrual y promueven el crecimiento de múltiples folículos ováricos, que son las estructuras que contienen los óvulos. Esto se hace mediante unas inyecciones subcutáneas que se administran diariamente en el abdomen -como vimos en esta publicación de Marta Riumbau sobre la congelación de óvulos-.

Una vez que los folículos han alcanzado un tamaño adecuado, se administra la hormona luteinizante para inducir la maduración final de los óvulos. Luego, los óvulos sonextraídos mediante un procedimiento llamado punción folicular.

Al hablar de este proceso, la personalidad televisiva recordó que "hay que tener en cuenta que lo que importa es la calidad, no la cantidad". Por lo que las mujeres que pasan por este proceso no deben obsesionarse en la extracción de una gran cantidad de óvulos, sino en que estos sean de una calidad suficiente para que lleguen a superar el resto de fases de este proceso.

Fecundación in vitro

El siguiente paso es fecundar los óvulos fuera del cuerpo de la mujer. Una fase en la que los óvulos recogidos se combinan con espermatozoides en un medio de cultivo, donde tiene lugar la fertilización. Después de un período de incubación, se verifica si el procedimiento ha sido exitoso y se observa el desarrollo de los embriones.

Si todo ha salido bien, los médicos especializados seleccionan uno o más embriones de buena calidad para transferir al útero de la mujer, generalmente entre 3 a 5 días después de la fecundación, y el resto de los embriones pueden ser congelados para su uso futuro.

Finalmente, se realiza un seguimiento para detectar si el embrión transferido se implanta en el revestimiento del útero y comienza a crecer, lo que puede resultar en un embarazo.

Como vemos, es un proceso largo, con muchas fases en las que existen muchas posibilidades de que algo salga mal. Por eso, Trapote, que se ha sometido a 5 procesos de estimulación y 9 tratamientos de fertilización in vitro para llegar a tener a sus 3 hijos, recuerda que se debe tener mucha sensibilidad al hablar del tema, pues psicológicamente es un camino muy duro.