Anna Ferrer habla de cómo vivió la separación de sus padres, Paz Padilla y Albert Ferrer, y se pronuncia sobre su reciente reencuentro

Este 23 de abril, un día muy señalado en el calendario catalán por Sant Jordi, Paz Padilla se desplazó hasta Barcelona para vivir de cerca la tradición, como cada año, y para que pudiera firmar su libro. Un día muy especial en el que contaba con el apoyo incondicional de su exmarido, Albert Ferrer, compartiendo una imagen cargada de cariño y con un mensaje donde el respeto y el amor que comparten han sido los grandes protagonistas.

Paz Padilla se reencuentra con su exmarido, Albert Ferrer, en Barcelona | Instagram

"Qué bonito que vengas a verme. El amor que nos tuvimos se convirtió en respeto y admiración 20 años después. Si eres feliz, yo soy feliz, si eres feliz, ella es feliz. Gracias por decirme te quiero hoy. Yo siempre te quise y siempre te querré", ha escrito Paz. Un mensaje que ha compartido orgullosa su hija, Anna Ferrer, añadiendo: "El amor a veces no se acaba, se transforma". Y precisamente de este reencuentro ha hablado la influencer a los micrófonos de Europa Press en el evento de Vive App.

Confesando la ilusión que le hizo ver esa foto y ese reencuentro, Anna ha hablado de lo agradecida que está por el esfuerzo que hicieron sus padres para que ella no notase esa separación: "Ahora que ya has vivido una ruptura ya sabes lo duro que puede ser tener que tener una relación con una persona que ha sufrido, que lo has pasado mal y mi madre ha hecho siempre tanto porque yo no sintiera eso, que mi padre estuviera muy presente en mi vida".

Anna Ferrer en el evento de Vive App | Gtres

Sin embargo, a pesar de que Paz Padilla es uno de los rostros más conocidos de la televisión y Anna de las redes sociales, Albert siempre ha preferido mantenerse alejado del foco mediático. Por este motivo, la influencer ha decidido no contar muchos detalles de su vida y mostrarle pocas veces en el universo 2.0: "A él no le gusta mucho este mundo, entonces preferiría respectar su intimidad porque bueno, al final esto cada uno elige (…) Lo que no sale en Instagram no significa que no exista".

Y es que, si algo aprendió de esta experiencia es que el amor se puede transformar y eso no significa que la relación con los hijos se tenga que acabar: "Mi madre siempre me decía: papá se separó de mí, pero no deja de ser tu padre y no de ti". Ahora, Anna está viviendo una etapa increíble junto a Mario, su compañero de vida: "Muy contenta, muy buen momento, por qué no. Es que a veces pensamos que el gran momento te tiene que pasar algo increíble. Pues un buen momento es cuando estás bien con tu familia, tu pareja, tu trabajo… ¿Qué más se puede pedir?".