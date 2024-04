Ana Boyer enseña su tripita en la "recta final" de su tercer embarazo

Tic, tac… Comienza la cuenta atrás para que Ana Boyer y Fernando Verdasco den la bienvenida a su tercer hijo en común. Un pequeño -que será niño, como ella misma reveló - que le dará el adjetivo de "numerosa" a la familia que han formado el tenista y la hermana de Tamara Falcó.

Y, aunque siempre discreta con su vida más personal, ha querido compartir una nueva imagen en sus redes sociales mostrando barriguita. "Recta final!!!", ha escrito, dejando claro que la emoción por coger en brazos a su bebé es máxima. Un post que no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño por parte de las personas que la rodean y de sus más de 342 mil seguidores que están siguiendo los pequeños detalles que ha ido compartiendo de su embarazo.

Fue el pasado mes de diciembre cuando la revista ¡Hola! anunció la buena nueva después de que la hermana de la marquesa de Griñón superase el primer trimestre de embarazo. Fue una Navidad diferente, pero muy especial, que pasaron en familia y en la que aprovecharon para desvelar el sexo del bebé: otro niño.

Se desconoce el nombre que han elegido para el nuevo miembro de la familia que convertirá a Miguel, de cuatro años, y a Mateo, de dos, en los perfectos hermanos mayores. Lo que sí ha quedado descartado es que, finalmente, el pequeño no compartirá cumpleaños con su madre, como podría haber sido. Comienza ahora la cuenta atrás y la familia no puede estar más feliz. Una alegría que llega en uno de los momentos más dulces para Ana y Fernando, y mientras todas las miradas están puestas en la futura maternidad de Tamara Falcó, pues aunque la colaboradora de El Hormiguero ha desmentido en varias ocasiones que no está embarazada, los rumores suenan cada vez con más fuerza.