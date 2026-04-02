Un virus estomacal se instala en varias procesiones en Campo de Gibraltar: "Algunos costaleros no podían controlar el vómito"

Un virus estomacal ha afectado a varios cofrades en Campo de Gibraltar (Cádiz), obligando a algunos de ellos a abandonar el recorrido antes de finalizarlo. Entre los afectados se encuentran algunos costaleros del paso de Isaac Mora, el capataz.

Según nos cuenta, unos siete costaleros de su Hermandad se vieron afectados por el virus. "Algunos me avisaron de que se encontraban mal y necesitaban irse y otros directamente no podían controlar el vómito", afirma Isaac.

Por suerte, la Hermandad cuenta con muchos costaleros y pudieron continuar con la procesión, aunque muchos tuvieron que verlo desde la cama. Una Semana Santa condicionada por un virus.