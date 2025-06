Tuvo al enemigo en casa: "Mi mejor amiga intentó quitarme el novio"

La amistad lo puede todo, salvo un traición. Mila pensaba que su mejor amiga nunca sería capaz de estar durante meses maniobrando para quitarle el novio.

Las sospechas comenzaron cuando su amiga se mudó a su casa en septiembre del año pasado. Algo que parecía ir bien, hasta que empezó a notar que su pareja se comportaba algo raro y estaba distante con ella.

Hubo un día que estaban hablando las dos y la pantalla del móvil se encendió: "Nos hicimos amigas desde el verano de 2023", asegura en directo. Resultó que Mila vio como aparecía un mensaje de su novio hablando con su amiga en privado.

Mila quiso preguntarle a su amiga qué estaba pasando. Ella tan solo se rio y que no había nada raro: "Le noté distante y me daba largas". Sin embargo, poco tiempo después su novio dejó de dormir con ella.

Un día le cogió el móvil a él y vio que su amiga le mandaba mensajes difundiendo mentiras y que llegó al punto de manipular información para que su novio pensara que le había sido infiel: "Conviviendo los tres era complicado".

Al final, logró convencer a su novio de la verdad y decidieron echarla de casa: "Me fiaba de lo que me decía". Su ya ex amiga confesó que quería vengarse de ella por haber hablado mal a sus espalda, algo falso.

Su relación sigue en pie y, aunque han tenido problemas de confianza, han trabajado en ello y han aprendido el valor de la comunicación y la confianza en pareja: "No hice nada" ha dejado claro el novio en directo.