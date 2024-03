Teresa vive con miedo de su hijo adicto: "Necesito ayuda, no quiero irme de este mundo sin dejarlo como antes"

Teresa pide ayuda de manera desesperada porque está siendo maltratada por su hijo, que lleva años enganchado al alcohol y a las drogas y esto ha hecho que se le desarrolle esquizofrenia y trastorno de personalidad.

"Aunque tiene diagnosticada su medicación, no lo hace", relata la denuncia. Y es que su hijo incluso ha llegado a cambiar la cerradura de su vivienda, no dejándola entrar, y también le ha agredido.

"No me pegó fuerte pero me dio empujones", ha asegurado Teresa. Uno de los últimos confrontamientos ha ocurrido hace unos días, cuando su hijo acudió a ella para pedirle dinero y, al negárselo, él mismo se golpeó contra la pared y se abrió una brecha en la ceja.

Pasó la noche en el hospital pero está de nuevo en libertad, de momento en paradero desconocido, y su madre ya no sabe qué más hacer. Ha denunciado a su propio hijo y ha solicitado que entre en un centro de desintoxicación, todo sin éxito.

"Coge un cuchillo y dice que algún día va a matar a alguien", ha asegurado Teresa, que vive atemorizada y solo pide que alguien la escuche y que las autoridades hagan algo antes de que su hijo cometa una locura.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ella, que nos ha contado que en el día a día siente miedo e impotencia y no sabe cómo podrá ayudar a su hijo después de intentarlo en varias ocasiones.

"Todos me dan la misma respuesta: si él no quiere no se puede hacer nada", ha explicado Teresa, que considera que su hijo no es consciente y está enfermo.

Hasta ahora, su hijo la ha insultado, le ha empujado, le ha quitado dinero. "Me acuerdo de las cosas que ha hecho y me duele de impotencia de no poder ayudarlo", ha contado.

Teresa ha explicado que ella no teme por su vida, sino que lo que quiere es que su hijo vuelva a ser la persona que era antes. "No quiero irme de este mundo sin dejarlo como antes", ha dejado claro.

Ella quiere ayudar a su hijo con la adicción al alcohol y las drogas, y aunque al principio sí accedió a internar acabó arrepintiéndose y volvió a caer.

Teresa no sabe cómo comenzó su hijo a beber y consumir otras sustancias, y considera que a lo mejor no estuvo pendiente de él y es su culpa. "He fallado", ha dicho.