El marido de Jonathan Joss habla de su cruel asesinato tras años de acoso y amenazas homófobas: desde quemar su casa al cráneo de su perro

Jonathan Joss, actor de la serie animada King of the Hill (El rey de la colina) o de Parks and recreation, fue asesinado el pasado 1 de junio a los 59 años.

Todo sucedió cuando él y su marido fueron a la casa donde vivían antes en San Antonio, Texas, para recoger el correo entonces un vecino los disparó resultando Joss muerto.

Ahora, el marido de Jonathan, Tristan Kern de Gonzales, ha contado en una dura carta que ha publicado en la cuenta personal de Facebook del actor la homofobia que recibieron por parte de sus vecinos:

"Mi marido, Jonathan Joss, y yo estuvimos involucrados en un tiroteo mientras revisábamos el correo en el lugar donde estaba nuestra antigua casa. Esa casa se incendió después de más de dos años de amenazas de personas de la zona que nos dijeron repetidamente que la incendiarían. Denunciamos estas amenazas a las autoridades en múltiples ocasiones y no se hizo nada.

Durante ese tiempo, fuimos acosados ​​regularmente por personas que dejaron claro que no aceptaban nuestra relación. Gran parte del acoso era abiertamente homófobo.

Cuando regresamos al lugar para revisar el correo, descubrimos el cráneo de uno de nuestros perros y su arnés a la vista. Esto nos causó a ambos una gran angustia emocional. Empezamos a gritar y llorar de dolor por lo que vimos.

Mientras lo hacíamos, un hombre se nos acercó. Empezó a gritarnos violentos insultos homófobos. Luego, sacó una pistola de su regazo y disparó.

Jonathan y yo no teníamos armas. No estábamos amenazando a nadie. Estábamos de luto. Estábamos uno al lado del otro. Cuando el hombre disparó, Jonathan me apartó de un empujón. Me salvó la vida.

Jonathan es mi esposo. Me dio más amor en el tiempo que pasamos juntos que el que la mayoría de la gente recibe. Éramos recién casados. Elegimos el Día de San Valentín. Estábamos buscando una casa rodante y planeando nuestro futuro.

Fue asesinado por alguien que no soportaba la imagen de dos hombres amándose. Estuve con él cuando falleció. Le dije cuánto lo quería. A todos los que lo apoyaron, sus fans, sus amigos, sepan que los valoraba profundamente. Los veía como familia.

Mi enfoque ahora es proteger el legado de Jonathan y honrar la vida que construimos juntos. Si les preocupa cómo alguien lidió con el trauma o lo alto que habla al relatar una injusticia y ser ignorado por las autoridades, entonces nunca se preocuparon realmente por mi esposo", dice el comunicado.