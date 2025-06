“Las tiradas es responsabilidad vuestra”: Bea tira más flojo de lo habitual y pierde 850 euros con la Quiebra

Bea ha arrancado cayendo en el Pierde turno, pero la idea no le ha hecho mucha gracia y ha decidido utilizar su comodín para seguir jugando: “Las tiradas es responsabilidad vuestra”, le decía Jorge Fernández a la concursante que, frustrada con su tirada, se quejaba al presentador.

Pero su racha ha dado un giro de 180º cuando, a pesar de no mirar por segunda vez consecutiva al girar la ruleta, ha caído en la casilla de los 1.000 euros esquivando la Quiebra.

La concursante ha hecho caso al público y ha utilizado el Me lo quedo para quedarse con el Super comodín de Alberto por si cometía un fallito por el camino, no perder todo lo que había acumulado.

Pero su suerte ha desaparecido de un plumazo cuando, al tirar muy flojo, no se ha librado de la Quiebra y ha perdido todo el dinero. ¡Ahí ya no hay comodín que valga! Dale al play para no perderte este panel.