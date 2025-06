Mar Flores: la fecha de sus inminentes memorias, confirmado por Beatriz Cortázar

La modelo y empresaria Mar Flores sacará sus propias memorias después de verano. Así lo ha confirmado en exclusiva Beatriz Cortázar, colaboradora de Y ahora Sonsoles.

Recientemente, Mar Flores ha confesado en una entrevista el efecto que provoca en otras mujeres, que consideran que su sola presencia es como una amenaza: "No vengo a cenar para ligar", señala. Añadiendo que: "Vengo porque me aburro en casa y me habéis invitado, no sé cómo explicarlo".

Una sensación con la que asegura que convive desde hace décadas y no entiende por qué hay personas a la que les molesta su felicidad: "La elegancia, el saber estar siempre en un punto con sentido común y sin proyección de maldad para los demás".

Además, Mar Flores pone en valor lo que ha conseguido a lo largo de su vida tanto a nivel profesional, como personal: "A mí nadie me mantiene y he seguido creciendo incluso después de un matrimonio de 24 años y un divorcio con 5 hijos en el que pacto mi libertad".