Isabel Casanova perdió hace 20 años a su hijo en el 11M: "Es conocer el miedo y el horror de verdad"

Multitud de localidades de todo el país han celebrado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del atentado del 11 de marzo. Se cumplen 20 años de la tragedia y en Y ahora Sonsoles hemos contado con la visita de Isabel Casanova, quién perdió a su hijo.

Un atentado que dejó multitud de víctimas y más de 1.000 heridos: "Allí donde ha habido un ataque terrorista siempre ha habido una respuesta social extraordinaria, así sucedió en Madrid, que se movilizó por completo ante la tragedia y el horror. Madrid fue un verdadero ejemplo de solidaridad", ha destacado el rey Felipe VI en un acto en memoria de dichas víctimas.

Isabel Casanova ha dejado claro que tiene clavada en la memoria el rostro de su hijo sonriendo al coger el ascensor para salir de casa y coger ese tren. Se trata de la última vez que le vio con vida: "Para mí todos los días son 11M".

Se pasó horas y horas esperando a su hijo: "No quería salir de casa porque esperaba que volviese en cualquier momento" ha relatado, señalando que "ese día no se si me duché con agua o con lágrimas".

Hace tan solo unos días, la propia Isabel se encontraba entre el público del plató de este programa. Algo que fue una auténtica sorpresa para Sonsoles Ónega, con quien se reencontraba después de verse por los pasillos de la Audiencia Nacional.