Así comienza el quinto episodio de Traitors: un polvorín lleno de especulaciones a punto de descubrir la decisión de los traidores

El gran misterio que dejó pendiente el cuarto episodio de Traitors se resolverá esta noche, tras El Hormiguero, en Antena 3: ¿un fiel será seducido por los traidores? El juego que presenta Juanra Bonet ha conquistado al público y a la crítica especializada en sus primeras entregas.

Lo que se descubra durante el desayuno va a ser un golpe que atacará directamente al núcleo duro del bando de los fieles. Además, las enemistades que empezaban a apuntarse en el Monasterio de Piedra empiezan a acarrear problemas entre algunos jugadores. Algunos,empiezan a estar cansados de la presión psicológica del juego.

Pero no hay tiempo para llorar, porque deben ponerse en marcha hacia otra exigente misión que les removerá el corazón y la cabeza. Agotados después del reto, afrontarán una nueva mesa redonda de la que, a algunos, les costará recuperarse. Y no habrá tregua: fieles a su cita, los traidores se reunirán en un nuevo cónclave... si es que Carlos y Popeye no resultan desterrados.