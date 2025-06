Amparo Ferri, hija de Nino Bravo, recuerda la muerte de su padre: "Tras la desgracia, la familia nos unimos más aún"

En solo tres años, Nino Bravo deja decenas de canciones que pasan a la historia. Se trata de una de las carreras más exitosas, pero también más breves.

Luis Manuel Ferri Llopis nace en 1944 en Ayelo de Malferit, en Valencia, y desde muy joven tuvo claro que lo suyo era la música.

Tras formar parte de varios grupos, debuta en solitario en 1969 en el teatro principal de Valencia con motivo de las Fallas y, solo un año después, se presenta al II Festival de la Canción Española.

"Él se fue a Eurovisión y yo me quedé en casa llorando porque Valencia no me dio el voto que necesitaba para pasar a la final", señalaba en una entrevista con Luis del Olmo.

Nino Bravo alcanza su primer número uno con 'Te quiero, te quiero', tema con el que le llega hasta el IV Festival de Río de Janeiro y al XII Festival de la canción Viña del Mar.

Latinoamérica le abre las puertas de par en par y la vida le sonríe. El 20 de abril de 1971 contrae matrimonio con María Amparo, una joven a la que había conocido meses atrás en una discoteca valenciana.

En 1972 presenta su tercer LP. Incluía la canción 'Noelia', cuyo éxito fue tal que, meses después, el registro civil español vivió una explosión de nacimientos inscritos con este nombre.

Dicho año también realiza una segunda gira americana y a su vuelta publica su cuarto y último disco, con una oda a la libertad que ha pasado a la historia de la música.

