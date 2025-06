El entorno de Elena Tablada contra Javier Ungría: "Le debería dar vergüenza"

Javier Ungría gana la última batalla judicial por la manutención de su hija y Elena Tablada se ha manifestado ante esta situación: "Eso le corresponde a Camila. Es un derecho que le corresponde a ella, a la niña. Entonces, si no quiere dármelo, no me preocupa".

"Yo la sacaré adelante y saldremos adelante como hemos hecho siempre y como venimos haciendo todos estos años", confiesa Elena Tablada.

El propio Javier es quien nos confirma su victoria: "Esto es una resolución, una de las tantas cosas que tenemos abiertas. Entonces, bueno, estoy contento, pero prudente".

Unas palabras que no han sentado nada bien a Elena según nos confirma su entorno más cercano: "Noes un juicio ni es una resolución. Solo ha habido un juicio por la custodia de la niña y luego una ejecución".

Ha añadido que: "El estar orgulloso de que la jueza le haya dado la razón, le debería dar vergüenza porque es algo que le está quintado a su hija".

El entorno más cercano de la modelo nos confirma que Elena va a recurrir, mientras que el empresa se muestra tranquilo y con buenos augurios laborales futuros.

Por si fuera poco, el entorno de Elena Tablada asegura que: "Javier ha estado dos años y medio sin pagar nada. Ha cerrado el restaurante y una serie de estrategias para declararse insolvente y no pagarlo".

También han añadido que: "Elena siempre ha vivido sin necesitar a Javier, pero para el ego de Javier es muy importante ganar lo que sea a quien sea. Aunque sea su propia hija".