Sol, desesperada, comienza una huelga de hambre hasta recuperar la casa que la novia de su padre lleva años okupando

Sol ha dado un paso más en la lucha por recuperar lo que es suyo y de su hermana y ha comenzado una huelga de hambre que acabará cuando la novia de su padre, ya fallecido, abandone la casa que ha okupado y que les pertenece.

Hace dos semanas asistimos a la negociación de esta desokupación en directo. La mujer lleva más de 4 años okupando una finca que no es suya.

Sandra, la hermana de Sol, denunciaba que la que fuera novia de su padre se había atrincherado en una casa que le pertenece y la okupa nos hizo creer que estaba dispuesta a abandonar la casa.

Sin embargo, lejos de entregar las llaves, ha recrudecido su batalla contra Sandra y Sol. Ahora amenaza con desvalijar la casa y los insultos se han vuelto insoportables.

Durante la enfermedad de su padre, a Sandra y Sol les hizo la vida imposible y Francisco, que acudió junto a sus hijas para tratarse, no pudo regresar nunca a su casa.

Su fallecimiento hizo que la que era su novia decidiese quedarse con su hogar y arrebatar la herencia a las hijas.

Sol no solo va hacer huelga de hambre, sino que además va a pasar la noche a la intemperie para que la escuchen y les den una solución, algo que nos ha contado sin poder evitar emocionarse. "Sigo creyendo en la humanidad de las personas y aunque la justicia no actúe yo sé que alguien me escuchará", ha dicho.

La versión de la okupa

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con la okupa, que ha asegurado que Sol y Sandra son muy problemáticas. Ha contado que Sol le puso una denuncia a su padre por maltratador y que Sandra lo expulsó de su casa cuando tenía cáncer.

"Esta finca la hemos comprado entre las dos", ha asegurado la okupa, que además ha pedido 25.000 euros a las hijas de Francisco. Sol, sin embargo, ha asegurado que ni tiene escrituras, que están solo al nombre de su padre, ni tampoco son pareja de hecho, como ella ha afirmado.

Sol, por otra parte, no entiende ni que le pida dinero ni que tenga tanto miedo a los juicios. "¿Por qué no se presenta si dice que tiene pruebas y facturas?", se ha preguntado la hija del fallecido.