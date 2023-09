Rosa Peral fue víctima de una 'pornovenganza' años antes de cometer el crimen: el sospechoso fue absuelto

Raquel Peral está condenada por el asesinato de su pareja y permanece en prisión, desde donde hemos hablado con ella en exclusiva después de que se haya estrenado la serie basada en su caso.

Sin embargo, este no es el único caso en el que se ha visto envuelta la joven, sino que nueve años antes de cometer el crimen la guardia urbana fue víctima de una pornovenganza.

Unas fotografías suyas de carácter sexual llegaron al ordenador de todos sus compañeros después de que un superior con el que estaba manteniendo relaciones las difundiera cuando ella le dijo que no quería seguir viéndolo.

Su superior se hizo pasar por ella y el sospechoso no pagó por ello, pues fue absuelto del juicio.

Ella lo hizo público años después con pruebas, pues lleva unas cintas en las que se escucha al subinspector reconocer que él fue quien difundió las imágenes.

Al juicio acudió con su pareja de entonces, Pedro Rodríguez, que cuatro días después apareció calcinado en el maletero de su coche.

La vida actual de Rosa Peral en prisión

Hace 6 años que Rosa Peral entró en prisión por el asesinato del que era su pareja, Pedro Rodríguez. Desde entonces la joven ha estado en Wad-Ras, después en Brians y ahora en Tarragona.

Su padre, Francisco Peral, aseguró en exclusiva que el comportamiento de su hija en prisión era ejemplar y que está estudiando para salir formada y poder darle una buena vida a sus hijas.

Un testimonio que contrasta con el de Andrea, una presa que fue compañera de prisión de Rosa, y que ha asegurado en exclusiva que era una "egocéntrica y una manipuladora de libro".

La propia Rosa Peral nos ha contado en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles' que su vida en prisión es igual que el del resto de presas, si no fuera porque ella está recibiendo una condena extra al verse diariamente en series y programas de televisión. Andrea, no obstante, aseguró que a la agente de la guardia urbana le encanta ver su caso en televisión.

Hablar con la prensa le ha traído consecuencias, ya que durante un mes no podrá recibir llamadas ni visitas que no sean su padre o su abogado, al igual que el otro culpable, Albert López, a pesar de que no ha hablado.

El motivo es que en la lista de personas autorizadas para visitar a Albert López se encuentran dos periodistas.

La vida sentimental de Rosa Peral

Desde que se conoció su caso en 2017, la vida privada de Rosa Peral ha sido muy criticada, algo que su propio padre ha reconocido no entender porque ella puede hacer con su cuerpo lo que desee, ha dicho.

La propia Rosa Peral ha respondido también a las críticas que han suscitado sus relaciones sexuales, y ha asegurado que se ha creado de ella un personaje con el que muchos se están lucrando y que ese personaje sí es condenable, y no ella como persona, que mantiene su inocencia.

Su padre también está luchando por que se revise el caso y se demuestre que su hija no mató a Pedro Rodríguez, según su versión.

Sin embargo, los Mossos han explicado cómo hicieron para destapar el crimen y, según han explicado, había muchas incongruencias y por esodetuvieron a Rosa Peral, un día que su familia no olvidará jamás.