Rosa Peral habla sobre la serie que ha puesto su caso de nuevo en el foco: "Me están poniendo una condena extra"

La serie sobre el caso de Rosa Peral, en prisión acusada de asesinar a su pareja en 2017, ha vuelto a poner el foco sobre la que era agente de la guardia urbana. En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado en exclusiva con ella desde la cárcel.

"Me están poniendo una condena extra. De nuevo otra vez un juicio mediático, lo que están buscando es el morbo", ha dicho la joven, que sigue manteniendo su inocencia y culpando a Albert López de la muerte de Pedro Rodríguez.

Peral considera que el que era su amante tiene una enfermedad mental. "Lo que nosotros entendemos coloquialmente como psicópata", ha dicho, y ha añadido que solo piensa en él, pero que parece el mejor.

Además, ha dejado claro que no va a dejar de luchar porque no considera que no se ha hecho justicia, y es que, según cuenta, se ha añadido un extra a su condena de 10 años de libertad vigilada.

"Desde el principio dije lo mismo, incluso lo que hubiera hecho mal lo hubiese contado", ha dicho. Albert, sin embargo, según ella, iba divagando.

Rosa Peral habla de la serie basada en su caso

Rosa Peral ha hablado de las declaraciones de Úrsula Corberó en las que aseguraba que era un personaje tóxico. "Dime en qué momento se me ha juzgado por tóxico o no tóxico", ha dicho.

Ella está molesta porque asegura que ha sido sometida a un segundo juicio y una condena extra que no solo le afecta a ella, sino también a sus hijas.

¿Qué ocurrió en el caso de Rosa Peral?

Rosa Peral, guardia urbana de Barcelona, llevatras ser condenada junto a su amante Albert López, también policía, acusados los dos de matar a Pedro Rodríguez, novio de la agente en el momento del crimen.

La investigación ocurrió que quemaron el cuerpo en el maletero de un coche blanco en 2017.

La pena de prisión fue de 20 años para Albert López y de 25 para Rosa Peral.