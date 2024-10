El Puma desvela cómo comenzó su amistad con Julio Iglesias: "Me invitó a una discoteca y me ofreció hacer un dueto"

José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como El Puma, es uno de los íconos más grandes de la música latinoamericana. Su carrera comenzó en la década de 1960 como parte del grupo Los Zeppy’s, pero pronto alcanzó el éxito en solitario.

Sin embargo, su carisma también le ha llevado a conquistar la televisión en telenovelas y programas. El último: Mask Singuer, bajo la máscara de Aguacate. "Nunca esperé un disfraz de Aguacate", ha asegurado, entre risas.

Tras sesenta años de carrera, El Puma ha acumulado éxitos que, a día de hoy, siguen sonando. El artista, incluso, llegó a interpretar 'Torero' con Julio Iglesias, de leyenda a leyenda.

"Julio me invitó a una discoteca y me ofreció hacer un dueto", ha desvelado. Según nos cuenta, ya no mantienen relación, pero le admira y sabe que siempre estarán ahí para el otro: "La amistad es eso, no importa el tiempo, ni el espacio".

El Puma no pierde las ganas de vivir, pese a la fibrosis pulmonar que le diagnosticaron en el año 2000. Tras superar importantes problemas de salud, José Luis Rodríguez sigue siendo una leyenda viva de la música. "Tengo prohibido quejarme y prohibido olvidar", ha advertido. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!