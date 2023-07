Las primeras imágenes de Dani Alves ante la justicia desde que entró en prisión: “Para mí el respeto es todo"

Dani Alves sigue en prisión después de que en diciembre fuese acusado de cometer una presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona. En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos podido acceder, en exclusiva, a la grabación de su última declaración ante la jueza.

Aunque en la primera mintió, según él para proteger su matrimonio, el futbolista volvió a comparecer a petición propia para dejar claro que hubo sexo consentido. En el vídeo podemos ver y escuchar cómo relata el brasileño todo lo que supuestamente ocurrió.

Dani Alves ha explicado que tanto él como la joven estaban a la vista de todo el mundo, que su amigo Bruno trataba de taparlos en todo momento.

El futbolista niega que él eligiese el reservado, sino que los pusieron allí para que tuvieran más intimidad porque, además había baño privado. Las chicas estaban al lado y, cuenta, hubo conexión con la víctima desde el primer momento.

Sin embargo, cuenta, él le propuso ir al baño y ella le dijo, según él, que no había problema. “Le dije que yo iba primero, que la esperaría dentro”, ha dicho.

Al ver que tardaba, ha asegurado el futbolista, decidió salir para ir a su búsqueda y fue ahí cuando se la encontró. “Ella me besó, empezó a quitarme los pantalones, me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación”, relata el brasileño. Después de eso, asegura, tuvieron sexo con penetración.

Cuando acabaron, Alves cuenta que volvió a la sala, al mismo lugar donde estaba antes, y después salió ella. Ella se enfadó con él por su actitud, comenta el futbolista, y no se despidió, pero sí lo hizo de Bruno.

“Ni en el reservado, ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción”, ha dejado claro Dani Alves.

Una vez se fue de la discoteca, ha contado, no vio a la chica por ningún sitio y por eso, asegura, no le preguntó qué le ocurrió para cambiar su actitud. El futbolista, además, dijo que no cree que tuviese una actitud avasalladora y que lo principal, ante todo, es el respeto.

