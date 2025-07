María Eugenia convierte el escenario en magia pura en La Voz Kids: “Ha sido espectacular”

María Eugenia se ha subido al escenario con una sola misión: dejar huella. Y lo ha conseguido. La talent del equipo de Edurne ha interpretado ‘Tattoo’ de Loreen, un tema cargado de emoción, dificultad vocal y mucho simbolismo… y ha brillado con luz propia.

Desde el primer verso, María Eugenia demostró que no solo domina la voz, sino también la intensidad emocional y escénica que la canción requiere. Ha creado una atmósfera única, con una interpretación tan sentida como poderosa.

Edurne, su coach, no ha podido evitar emocionarse tras la actuación: “Espectacular. Es que con ella tengo una conexión especial que no he escuchado con nadie”, confesó, visiblemente orgullosa.

La artista también destacó el esfuerzo de María Eugenia en cada detalle y su valentía al enfrentarse a un tema tan complejo: “Ha arriesgado… y lo ha hecho increíble”.

María Eugenia no solo cantó: conectó, impactó y se superó. Su actuación fue pura magia sobre el escenario del Asalto Final.