El preocupante estado de salud de Bertín Osborne: "Se ha quedado sin defensas y se está sometiendo a una medicación"

La salud de Bertín Osborne está siendo preocupante y ha obligado al cantante a frenar el ritmo de trabajo para centrarse en su pronta recuperación.

Paloma García Pelayo ha podido hablar con el artista quien ha pasado por una clínica en Córdoba: "Está recibiendo un tratamiento ambulatorio, no tengo noticia de que esté ingresado".

"Ha tenido una bajada de defensas" señala Paloma García Pelayo y ha asegurado que necesita descanso. Todo apunta que la situación se complica, pero que no teme por su vida.

Fue la propia Paloma García Pelayo quién contó en exclusiva que Bertín Osborne se encuentra mal de salud debido a que padece COVID persistente: "Está muy preocupado por cómo se encuentra".

¿Bertín Osborne y Gabriela Guillén limaran asperezas?

Aunque se suponía un cambio de actitud por parte de Bertín Osborne y un acercamiento con Gabriela Guillén en caso de que se confirmara la paternidad del bebé de la modelo, el cantante no estaría dispuesto a dar ese paso.

Ante esto, Gabriela Guillén ha preferido no pronunciarse: "Si la noticia ha salido de ahí, pues preguntadle a él. Yo no tengo ninguna noticia de nada. Yo no hablo con él".

A pesar de que la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén es totalmente nula, la modelo no descarta la posibilidad de que el cantante mantenga algún contacto con su hijo en el futuro.