El precio del gazpacho se dispara con el incremento de los costes de los alimentos: ¿Cuál es una buena alternativa?

El gazpacho es el plato por excelencia del verano, pero este año para poder tomarlo tendremos que rascarnos un poco más el bolsillo debido a la subida de precios de la cesta de la compra.

En ‘Y ahora Sonsoles’ nos hemos ido a una frutería para comprobar cuánto más caro nos va a salir una de las recetas más consumidas en nuestro país durante los meses de calor.

El año pasado, un kilo de tomates costaba 75 céntimos, mientras que ahora asciende a 1,39 euros.

En cuanto a los pimientos, el incremento es de 30 céntimos por kilo. También han subido menos los pepinos, que pasan de 90 céntimos a 1 euro el kilogramo. Sin embargo, el pan ha duplicado su precio, además del aceite de oliva, que el año pasado costaba 2 euros menos.

Eso sí, tendremos que estar atentos porque, dependiendo del lugar de España donde nos tomemos el gazpacho, el precio irá variando.

¿Cuáles son las alternativas al gazpacho?

Luis Alberto Zamora, nutricionista, nos ha dado algunas alternativas más baratas e igual de saludables que el gazpacho para conseguir ahorrar algo de dinero.

Una de las claves es cambiar los tomates en rama por otros que estén de temporada, como el de pera.

En cuanto al aceite de oliva, no es necesario que sea virgen extra, sino que podemos ahorrar utilizando uno solo virgen. Además, el pan no es necesario para el gazpacho, y además son calorías que no se necesitan.

Por último, el pimiento congelado es más barato, y tiene las mismas propiedades. Con todo esto hemos ahorrado algo más de dos euros.

Si queremos ahorrar todavía más, podemos comprar uno ya hecho, pero no uno cualquiera. ¡No te pierdas la explicación!