Paqui ha decidido desheredar a su hijo tras 12 años sin verse: "Me he operado de corazón y ni me ha llamado"

Hace 12 años que Paqui posó por última vez para una foto con su hijo Juan Francisco, que, aunque vive en la misma ciudad que ella, Madrid, no quiere tener ningún tipo de relación con su madre.

Por este motivo, Paqui ha decidido desheredarle. A pesar de que la familia siempre ha tenido una buena relación, una semana después de la última foto de madre e hijo, el marido de Paqui falleció y Juan Francisco no acudió al entierro.

A partir de ahí, la relación se fue enfriando. Ella cree que la nueva novia de su hijo ha sido quien los ha separado y, aunque hablan de vez en cuando por teléfono, cuando ella propone quedar para verse él le responde que no le apetece.

"Si no cuidas, no heredas; la cosa es así"

Durante más de una década, Paqui ha mantenido la esperanza, pero finalmente ha decidido eliminar a su hijo de su vida en todos los aspectos: emocional y jurídicamente.

Ella no sabe lo que ha pasado para que su hijo no quiera saber nada de ella, ha explicado en Y ahora Sonsoles e incluso su hija ha decidido no tener contacto con su hermano.

Cuando su hijo se independizó siguieron manteniendo el contacto, pero poco a poco se fue alejando. "Cuando mi marido enfermó sí fue a verlo pero no acudió al entierro", ha dicho.

Para Paqui lo más doloroso es que se haya despegado de esa forma cuando siempre han tenido una buena relación y a día de hoy no sabe nada de cómo es la vida de su hijo.

A pesar de todo, se le ve muy entera y es que ella considera que tiene que mantenerse positiva porque es lo que le ha tocado vivir.

Eso sí, ella quiere desheredar a su hijo y ya lo tiene todo visto para hacerlo pues no cuenta con su hijo para nada. "Tengo que escribir de mi puño y letra el porqué", ha explicado.

Paqui cree que en ocasiones los padres tienen que ser más duro, pues ha visto hacer mucho daño a muchos abuelos con los nietos.