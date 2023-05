Manuel quiere desheredar a sus hijas: "Es duro que me den dos infartos y ni me llamen"

Hay casos de personas que deciden hacer el testamento con el objetivo de garantizar que cierto familiar no reciba la parte de la herencia que le correspondería en el caso de no tenerlo preparado.

En esta situación se encuentra Manuel, que quiere desheredar a sus hijas que, desde que empezó una nueva vida con otra mujer tras divorciarse, no quieren saber nada de él. Ni siquiera lo llamaron cuando le dieron dos infartos seguidos y no les ha dicho que le han operado de cáncer de colon.

Desde 2006 no ve a su hija mayor, y a la pequeña desde 2011. "No me queda mucho, pero lo que me quede no va a ser para ellas", ha dicho.

Él todavía no le ha dicho a ellas cuál es su intención, porque no tiene contacto. Tanto que tiene nietos a los que no ha conocido porque sus hijas no se lo permiten, algo de lo que se enteró a través de las redes sociales.

"Tengo mi conciencia tranquila, me gasté mucho dinero para poder estar con ellas", ha confesado. Aún no ha hecho su testamento, pero cuando venda un piso que posee y ahorre, lo hará.

