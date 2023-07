'Pepa Denuncia'

Las palomas no dejan vivir tranquilos a estos vecinos que están desesperados

El amor hacia las palomas por parte de una vecina, no deja vivir tranquilos al resto de vecinos o trabajadores de la zona. Lleva años así y la situación a veces no es nada saludable en algunos puntos. Los vecinos no pueden más y han querido denunciarlo en 'Y ahora Sonsoles'.