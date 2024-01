El menor que iba con Ivo en la canoa antes de desaparecer: "Nos pedía ayuda pero al cogerse a mí me hundía"

La búsqueda de Ivo, el joven de 16 años desaparecido después de que la canoa, en la que navegaba con dos amigos que ya han sido rescatados, volcara en el mar Menor (Murcia).

El menor desapareció en la madrugada del pasado viernes y, cinco días después de comenzar la búsqueda, solo ha aparecido una chancla en la Isla del Barón.

Tras rastrear esta isla, el dispositivo se centra en la zona de Los Urrutias, Islas Menores y Mar de Cristal, una búsqueda pasiva en la que se está explorando el litoral de forma continuada.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las esperanzas de encontrar con vida a Ivo se reducen y la familia baraja además teorías como la del secuestro o el asesinato, según contó su hermana Nicol en 'El Español'.

Su padre, con quien hablamos en directo en 'Y ahora Sonsoles', aseguró que su hijo no sabía nadar y que se agarró a la canoa. Fueron los otros dos jóvenes quienes salieron a buscar ayuda.

José David es otro de los menores que estaba con Ivo, que ha relatado que el joven desaparecido se puso de pie y la canoa se volcó. Ellos cayeron al agua, pero no pudieron hacer nada por ayudar a su amigo, pues no sabía nadar. "Al cogerse a mí, me hundía", ha dicho.

Además, ha asegurado que él le decía que se cogiese a la canoa y no se pusiera nervioso y, aunque ha dejado claro que no lo vio hundirse, tiene la esperanza de que Ivo esté escondido en algún sitio porque se asustó. "Todo apunta a que está en el fondo del mar", ha dejado claro.