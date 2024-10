María Jesús, a punto de ser desahuciada por sus hijos: "Me demuestran que no me quieren"

María Jesús tiene 71 años y está esperando a que, de un momento a otro, le llegue la orden de desahucio. Sus hijos han conseguido que haya una sentencia firme que la obligue a abandonar la vivienda.

Al morir sus padres, María Jesús heredó la casa y gastó todos sus ahorros en arreglarla. Sin embargo, hace más de 15 años, durante una mala época económica, decidió vendérsela a sus hijos por 112.000 euros.

Los hijos de María Jesús efectuaron el pago en tres plazos. El primero lo hicieron a través de un cheque para que cancelara la hipoteca y los 60.000 euros restantes los entregaron, presuntamente, en dos plazos en efectivo. Sin embargo, ella asegura que no recibió ese dinero nunca, a pesar de la certificación del notario.

Además, en el momento de la venta, sus hijos le prometieron que podría vivir dentro hasta que falleciera y ahora tiene una orden de desahucio. "Quieren quedársela para venderla y eso me demuestra que no me quieren", ha confesado, rota de dolor.

Sin embargo, sus hijos señalan que las cosas no son como las cuenta su madre. Según cuentan, ellos estuvieron pagando la hipoteca durante 17 años y ella les ocultó que estaba alquilando la planta baja, que era un bar, a sus espaldas.

María Jesús asegura que es imposible llegar a un acuerdo con ellos, ya que no quieren hablar con ella. "No me cogen el teléfono, tengo un nieto que no conozco", ha advertido. ¿Conseguirá conservar la casa en la que ha tejido su vida?