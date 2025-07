Jesulín de Ubrique aplaude el papel de Cristina Sánchez como mujer torero: "Ha tenido mucho mérito"

Durante su carrera como torero, Cristina Sánchez tuvo que hacer frente a ciertos desplantes por parte de sus compañeros de profesión. Algunos no querían compartir cartel con ella ni tampoco ruedo, algo que fue muy comentado en su día.

Francisco Rivera fue uno de los que en su día de negó pero sin embargo, Jesulín de Ubrique estuvo mano a mano con ella en más una faena. "Yo tuve la gran suerte y el privilegio de torear mano a mano con ella en varias ocasiones", dice el torero al teléfono.

"A mi la palabra apoyo no me gusta. Jesús para mí es un torero grandioso para mi y para el toreo. No me gusta decir apoyar porque una cosa es que toreen contigo porque son compañeros y quieren torear porque aquí apoyo nos damos poco apoyo. Eres tú y el toro", contestaba Cristina.

Tras esto, la torero hacía una reflexión diciendo que son más aquellos que sí que quisieron torear junto a ella que los que no que solo fueron tres. ¡Dale al play!