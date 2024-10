Lourdes Ornelas se enfrenta a los fans de Camilo Sesto: "Voy a denunciar"

Cinco años después de la muerte de Camilo Sesto, las cenizas del cantante todavía no descansan en el mausoleo de Alcoy. Este ha desatado la polémica, no solo porque las obras parecen no ver el final, sino porque el diseño no convence.

Su sobrino Óscar Blanes se ha posicionado acerca del asunto. Él fue uno de los que donó retratos del cantante para el mausoleo y está orgulloso de que los restos de Camilo puedan descansar en un lugar donde todos puedan vistarle.

"A mí no me disgusta y así lo ha decidido su heredero", ha señalado. Según cuenta Óscar, Camilo no dejó nada escrito, por lo que el diseño ha quedado a total libertad de su entorno.

Pese a que tanto él como familiares cercanos han defendido el diseño, los seguidores del cantante son los que más indignados están. Algunos han llegado a comparar el mausoleo con una perrera, por lo que Lourdes Ornelas ha decidido denunciar a una de ellas. "Los fans me seguían por la calle y me insultaban", ha confesado.

La madre del cantante sigue defendiendo la construcción del mausoleo y asegura que no tolerará más faltas de respeto. ¿Conseguirán encontrar un punto en común?