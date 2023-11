Lara Dibildos tras las novedades sobre la polémica de su expareja Cándido Conde-Pumpido Jr

Hemos podido hablar con Lara Dibildos tras las últimas novedades de su reciente expareja Cándido Conde-Pumpido Jr., acusado de presunta agresión sexual grupal.

Lara acaba de llegar a Madrid después de estar rodando en Mallorca: "Me ha ido muy bien".

Sobre si era de su conocimiento al existencia de cámaras en la casa de Conde-Pumpido Jr. su respuesta ha sido: "No lo se".

"No he visto nada de verdad", ha querido señalar dejando claro que ha estado concentrada en su trabajo y no ha tenido tiempo de ver las noticias.

A pesar de todo ello, ha querido dejar claro que: "Creo que no debo meterme", algo que dejó claro antes de su vuelo a Mallorca.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido Jr. rompieron su relación hace pocos días

Hace tan solo unas semanas, la hija de la fallecida presentadora Laura Valenzuela, visitaba el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

Pudimos charlar con ella con toda la tranquilidad del mundo sobre muchos de los asuntos de su vida.

Uno de ellos era su relación con Cándido Conde-Pumpido Jr. con quien compartía una relación muy ilusionada.

Confesiones que nos atraparon el corazón y que fueron motivo de nuestra sorpresa al conocer su ruptura pocos días después.

Lara Dibildos ha confirmado en exclusiva a nuestro compañero Dani Carande los motivos de tan inesperada ruptura.

Sin duda, este año no está siendo el mejor para Lara Dibildos.