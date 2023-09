Lara Dibildos vuelve a sonreír junto a Cándido Conde-Pumpido Jr: "No digo que no a casarme"

Hace unos meses que saltó la noticia de que Lara Dibildos había rehecho su vida con Cándido Conde-Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional.

La actriz llevaba 6 años solteras cuando se encotnró de casualidad con él. "Hay que dejar de buscar", ha asegurado.

Primero lo conoció en el teatro, pero él tenía pareja y no surgió nada entre ellos. Meses después, cuando ya había fallecido su madre Laura Valenzuela, se volvieron a ver en una boda y él le dijo que ya estaba soltero.

En un primer momento tuvieron una relación de amistad y él llegó a su vida en un momento complicado porque empezaba una nueva vida sin su madre. "Tuvo mucha paciencia", ha explicado.

Fue importante, ha dicho, porque sentaron una base de amistad. Destaca de él su inteligencia y su sentido del humor, además de que es un buen compañero de viaje.

En cuanto a casarse, Lara ha dejado claro que no está en sus planes ni lo han hablado, pero no dice que no a nada.