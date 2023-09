El as en la manga de Josep Santacana: una carta que le escribió a mano Arantxa Sánchez Vicario

Josep Santacana ha presentado una de las pruebas más importantes para su juicio por el que piden 4 años de cárcel para él y su exmujer Arantxa Sánchez Vicario por alzamiento de bienes y del que ya se ha celebrado los dos primeros días del juicio.

En el primero, Arantxa Sánchez Vicario se derrumbó y le dio un ataque de ansiedad. Incluso las lágrimas le impedían continuar con el relato.

Se trata de una carta de cuatro hojas que la extenista escribió a mano cuando el exmatrimonio estaba pasando por una crisis.

"Me has enseñado la realidad de la vida, has sido mi confidente", le decía la deportista para demostrarle que confiaba en él en un momento en el que, según el abogado, Arantxa no cuestionaba nada al empresario.

El exmatrimonio comenzó su relación en 2007 y once años después se separaron, y la carta ella la escribió en mitad de una crisis aunque, a pesar de que el abogado le ha mostrado el documento, ella asegura no recordar nada.

En la misiva Arantxa Sánchez Vicario culpa a la familia de sus problemas y el abogado de Santacana, Joan Segarra, asegura que esta es la prueba de que su versión no se corresponde con la realidad. Josep Santacana se agarra también a este comodín. "Es su puño y letra", ha dicho.

La jueza lo ha aceptado como prueba y está incluida en el sumario del caso.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos podido hablar en exclusiva con Josep Santacana, que nos ha contado cómo vivió el primer día de juicio, si se cree o no las lágrimas de su exmujer y cómo es su vida personal ahora viviendo al lado de la extenista en Miami.