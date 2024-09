Isabel Pantoja, al límite tras abandonar Cantora: ¿a qué se deben sus nervios?

Isabel Pantoja está al límite. La tonadillera está a punto de subirse al escenario en Tenerife y se ha mostrado visiblemente tensa con la prensa a su llegada a la isla.

La cantante le ha dado un manotazo al micrófono de un reportero y, cuando este le preguntaba por la venta de Cantora, Isabel le decía "cállate ya, imbécil".

La artista todavía no se ha mudado a La Finca, en Pozuelo, pero parece bastante nerviosa ante las últimas novedades. En Y ahora Sonsoles, Nacho Gay nos ha dado todos los detalles sobre el estado de ánimo de Isabel Pantoja. "Hace 22 días que se tendría que haber mudado y no entienden por qué no lo ha hecho", ha asegurado.

Según Gay, Pantoja podría estar nerviosa por el aniversario próximo de la muerte de Paquirri y la venta de Cantora, que supondría el final de su legado. ¡Dale al play para ver todo lo que ha contado!