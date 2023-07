Isabel, madre de Chabeli Navarro, sobre el aborto de su hija: "La escuchaba llorar por las noches"

Gabriela Guillén va a ser madre de un hijo cuyo progenitor es Bertín Osborne. La noticia de dio a conocer hace unas semana y el tsunami mediático ha salpicado por todos los lados.

Este sería lo que motiva a Chabeli Navarro a señalar que podría haber tenido un hijo de Bertín Osborne y que sería él, quién le aconsejase abortar.

Hace tan solo unos días, la madre de Chabeli Navarro sacaba las garras por su hija.

Isabel Márquez, madre de Chabeli Navarro, es la última persona en entrar a formar parte de esta historia y ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

La mayoría de las personas nos enteramos del supuesto convencimiento de Bertín hacia Chabeli para abortar por una revista.

Sin embargo, Isabel es testigo de toda la historia y ha guardado silencio junto a su hija durante dos años.

"Me enteré por una amiga" ha confesado la madre de la protagonista sobre cómo se enteró del embarazo quién en un primer momento se lo tomó a risa y no se creía la situación.

Sobre el supuesto aborto de su hija, Chabeli Navarro, ha confesado que: “Había muchas cosas que no me contaba, pero la veía llorar. La escuchaba llorar por las noches”.

Reconstruimos la información de todo lo que sabemos sobre el supuesto embarazo y aborto de Chabeli Navarro

El tres de noviembre de 2021 es la fecha en la que sale a la luz que Chabeli Navarro, que llevaba embarazada de nueve semanas, tiene una supuesta relación con Bertín Osborne.

Sería antes el 16 de octubre cuando Chabeli se realiza un test de embarazo y da positivo. Ese fin de semana, el empresario se encuentra de viaje y decide llamarle para darle la noticia.

Tres días después, la pareja mantiene durante varios minutos un encuentro dentro del coche del cantante: "Está muy cariñoso y me da un sobre con una dirección", puntúa Chabeli.

El 20 de octubre de 2021 sale la noticia de que la sevillana ha acudido a la primera consulta después de que el test de embarazo haya dado positivo.

A pesar de todo ello, aquel tres de noviembre, fecha en la que sale a la luz la supuesta relación que mantienen ambos, el cantante desmiente que sea cierto.

Pasan los días y, el siete de noviembre, decide matizar sus declaraciones: "Yo no he negado nada porque a la chica la conocí hace unos cuantos meses", señala en La Roca.

Ahora, y gracias a Bertín hemos sabido que el viernes 18 de noviembre firman un acta notarial en el que el cantante y la sevillana acuerdan que: "En mi intención de ayudarla y sin saber quién es el padre".

Una incógnita corroborada por el abogado de Chabeli quién, en 'Y ahora Sonsoles', negó que haya un acuerdo en el que reconozca que el hijo que esperaba era de Bertín Osborne.

Una punto importante ya que hace tan solo unos días, Chabeli confirmaba que estuvo embarazada de Bertín Osborne, quién, según ella, le habría convencido para abortar.

Declaraciones, por cierto, que habrían llevado al empresario a tomar medidas legales.

Si volvemos a retroceder al pasado, serían tres días después, el 21 de noviembre, cuando Chabeli Navarro entra en su semana 11 de gestación e interrumpe el embarazo.

'Y ahora Sonsoles' ha tenido acceso a unas imágenes que se corresponderían con el 22 de noviembre de 2021.

Fotografías que, según el fotógrafo, Chabeli acude a abortar estando de 11 semanas de gestación, límite de lo permitido legalmente.

El chófer de Bertín recoge a Chabeli, quien tarda en entrar en el coche y, al llegar a la clínica, los nervios se hacen evidente.

Habla por teléfono y camina inquieta, como intentando postergar lo inevitable. Aunque, finalmente, se decide a entrar sola en la clínica.

Tras salir, se puede observar un rostro serio y pensativo. Una amiga le espera en la puerta para montarse en el mismo coche que la llevó a poner fin supuestamente a su embarazo.

Como te decíamos, el tema vuelve a estar de actualidad debido a las duras declaraciones de Chabeli Navarro señalando que Bertín Osborne le obligó a abortar.

¿Apoyó Isabel Márquez a Chabeli Navarro durante la complicada situación que le tocó vivir?

"Me siento sola. Tampoco es que pueda hablar de este tema con nadie, no lo puedo hablar con mis padres. Me lo estoy comiendo yo todo", confesaba en su momento en una entrevista Chabeli Navarro.

Así se enfrenta Chabeli a uno de los peores momentos de su vida cuando el 20 de octubre acudía a la primera consulta después de que el test de embarazo diese positivo.

En 'Y ahora Sonsoles', Isabel Márquez, madre de Chabeli Navarro, ha confesado que se arrepiente y siempre lo hará.