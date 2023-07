Íñigo Onieva confiesa por primera vez sus sentimientos hacia Tamara Falcó: "Era mi prioridad"

Desde que se reconcilió con Tamara Falcó, Íñigo Onieva ha preferido optar por el silencio o, hablar más bien poco. Sin embargo, hoy Íñigo Onieva ha hablado por primera vez de sus sentimientoshacia su ya esposa.

"Es pura luz, pura bondad. Es mágica, generosa y no tiene ningún tipo de maldad", ha confesado el marido de Tamara sobre su mujer. En la entrevista que ha ofrecido, Íñigo Onieva se sincera como nunca antes lo había hecho.

"En cuanto encuentras a una persona tan pura como ella, ya sabes lo afortunado que es", a lo que añadía que "he sentido mi alma llena. Como si me hinchara. Me he sentido pleno".

"Los dos tenemos nuestras manías"

El empresario confiesa estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y esta unión pone fin a una época convulsa de la pareja ya que se ha dado cuenta de que Tamara es su prioridad. "Yo también siento que esta boda es el triunfo del amor", ha confesado Íñigo.

Una boda llena de ilusión y de sorpresas que no dejaron de sucederse desde la preboda, el día de la ceremonia e incluso, en el almuerzo que tuvo lugar el día de después.

Uno de los secretos mejor guardados y custodiados fue el vestido que llevaría la marquesa de Griñón en su enlace matrimonial con Íñigo. Un traje de novia muy polémico que ha tenido sus altos y bajos.

En 'Y ahora Sonsoles' hablamos con Juan Avellaneda, que confesó en directo que muchas de las inspiraciones de las que se hablaban en algunos medios y en redes sociales era totalmente falsas. Ejemplo de ello es cuando se señalaba que el vestido, diseñador por Wes Gordon, creativo de Carolina Herrera, se había inspirado en el que vistió la Reina Letizia el día de su boda.

Sin embargo, este dato lo desmintió Juan Avellaneda, entre otras y muchas curiosidades del manto blanco de la Marquesa.

A pesar de todos los baches que ha tenido su relación, ambos han pasado por el altar a ojos de Dios y de todos los familiares y amigos que celebran como ellos, su amor.

En 'Y ahora Sonsoles' pudimos disfrutar ese día de un programa especial donde hubo multitud de sorpresas.

La convivencia entre Tamara e Íñigo avanza de manera idílica

Tamara Falcó e Íñigo Onieva llevan casados nuevos días y yapresumen de que su convivencia es maravillosa.

La marquesa de Griñón ha confesado que es muy buen "roommate". Así se refiere Tamara a la persona con la que convive.

"Los dos tenemos nuestras manías. Somos muy ordenados, pero él a lo mejor le da más importancia a unas cosas.", confiesa Tamara Falcó. Sin embargo, el empresario "es de los que se quitan los zapatos y los deja por cualquier lado", añadía la hija de Isabel Preysler.

La convivencia es algo fundamental para que una pareja triunfe en el amor y ellos forman un tándem perfecto. “La convivencia es muy fácil. Yo me ocupo de todos los menús, de la compra, etc. Mientras que él pasea a los perros", aclara Tamara Falcó en la entrevista concedida a la revista Hola!

Sin duda, el mejor de los comienzos para el recién estrenado matrimonio.