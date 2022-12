La infanta Elena celebra su 59 cumpleaños rodeada de su familia, pero alejada del rey Juan Carlos I

La infanta Elena está de celebración, y es que la primogénita del rey Juan Carlos I y la reina Sofía cumple 59 años.

La hermana del rey lo hace centrada en lo que más le gusta: la hípica, los toros y las causas solidarias. Y a pesar de los rumores de que está en un mal momento con su hija Victoria Federica, las imágenes dicen lo contrario.

La joven ha sido vista entrando en casa, lo que demuestra que todo está como siempre en la vida de la familia.

La infanta celebrará este día tan especial en la intimidad, y estará acompañada de sus hijos pero no de su padre, que no tiene previsto que vuelva a España para la Navidad.

Y no porque no quiera. El emérito ha pedido volver, pero desde Zarzuela le han dicho que no.

Por suerte, la infanta contará con el apoyo de su hermana, la infanta Cristina, cuya ayuda es fundamental para ella.