El hombre que denunció a Edwin Arrieta por acoso: "Estaba obsesionado, era una persona que sabía chantajear"

Luis (nombre ficticio) vivió con Edwin Arrieta un remolino de acoso y amenazas sin fin. Durante meses fue víctima del cirujano, al que acabó denunciando. Hoy nos ha visitado en plató para darnos su testimonio, que podría cambiar el rumbo de la investigación del caso de Daniel Sancho.

Ha estado en plató y nos ha contado cómo está desde que conoce la noticia, que recibió por parte de su sobrina. Al principio, cuando no sabía quién era la víctima, pensó que a dónde íbamos a llegar.

A Edwin lo conoció en una discoteca cuando el cirujano le ofreció invitarle a una copa, a lo que se negó. Posteriormente, al salir del baño, se encontró con Edwin que estaba llorando. El cirujano le dijo que se encontraba mal porque todo el mundo le rechazaba.

"Pensé que estaba obsesionado"

Aproximadamente un mes después, Arrieta le saludó con su nombre, algo que le dejó impresionado porque nunca se habían presentado. "Intuí que era amigo de mis amigos", ha confesado.

Hablaron un poco a lo largo de la noche, y Luis le dijo que se veía bien porque recordó que se sintió mal, pero ya no volvieron a tener relación. "Entendí que no puedes completar a alguien y hacerte pedazos", ha asegurado.

Pocos días después, Edwin lo llamó para invitarle, a lo que se volvió negar, y de nuevo no sabía quién le había dado su número. También recibió un regalo de él, que Arrieta personalmente dejaba en su casa, pero sin identificarse. "A la tercera vez me llamó preguntándome si me habían gustado", ha explicado.

Se dio cuenta de que la situación empezó a salirse de control cuando un día se lo encontró en la puerta de su casa antes de ir a trabajar. Él decidió coger un taxi para llegar a la oficina. "Pensé que estaba obsesionado", ha dicho.

Esa misma tarde le volvió a llamar y no cogió, a lo que recibió amenazas de que se presentaría en su trabajo si no le respondía. En una ocasión incluso se le atravesó en mitad de la carretera para detenerlo y poder hablar con él.

Luis ha confesado que Edwin le chantajeaba y le decía que su familia era pudiente y que él era un buen tipo. Empezó a tener tanto miedo que incluso decidió irse de Bogotá por las amenazas, incluso a sus familiares, algo que vivió en silencio.

Puso la denuncia cuando ya llevaba siete meses aguantando al cirujano, pero en medio pasaron muchas cosas. "Yo no salía a la calle", ha explicado.

En 'Y ahora Sonsoles' ha confesado en exclusiva que un día le llamó 143 veces y que fue a su casa unas 30. Además, tuvo que cambiar de número de teléfono y de casa.

Un día, la situación llegó al límite y Edwin Arrieta le agredió físicamente, algo por lo que Luis tuvo que estar dos días incapacitado. "No medía los límites, siempre quería que uno hiciera lo que él quería", ha confesado.

El denunciante no podía más, y llegó a plantearse varias opciones, entre ellas arrollar a Edwin. Sin embargo, después de pasar por los tribunales, el cirujano y él llegaron a un acuerdo en el que se comprometieron a respetarse mutuamente.

A pesar de ello, Arrieta no llega a desaparecer de la vida de la víctima, y tuvo que mudarse de ciudad, e incluso el cirujano volvió a llamarlo después de la conciliación.

Desde entonces nunca más supo de él, hasta que le llegó la noticia de que había sido presuntamente asesinado por Daniel Sancho en Tailandia.

En 'Y ahora Sonsoles', Luis ha confesado haberse sentido identificado con el hijo de Rodolfo Sancho y con su relato de lo ocurrido, pues el chef aseguró que era un "rehén" de Edwin y que al negarse a tener sexo con él se puso agresivo.

Fue en ese momento cuando Sancho se defendió y lo mató, como cuenta en la reconstrucción de los hechos, que hemos visto en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles'. Posteriormente lo descuartizó.