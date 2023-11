Gisela cumple su sueño de ser mamá: "Es un embarazo de riesgo, tengo miedo de hacerme ilusiones"

Gisela ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' en uno de los momentos más especiales de su vida, y es que está embarazada después de 5 años tratando de conseguir cumplir su sueño.

"No siempre es posible, yo me siento muy afortunada", ha dicho, pero, eso sí, está preocupada porque es un embarazo de riesgo y no quiere saber el sexo del bebé aún, pues le da miedo hacerse ilusiones a pesar de que todo está bien encaminado.

Lo más duro para la cantante durante estos años ha sido pensar que las mujeres no están del todo informadas de cómo funciona el cuerpo. "Tendríamos que hacer más estudios de reserva ovárica", ha asegurado, pues chicas jóvenes no saben que van a tener problemas para quedarse embarazadas y no pueden poner remedio antes.

"Recomiendo que se congelen los óvulos", ha dicho la artista, ya que si en el futuro se quiere ser madre, garantizar que se puede.

Gisela tuvo además dos abortos, ya que intentó quedarse embarazada de manera natural cuando tenía 39 años. Después de ese proceso ya tenía 41, y ahí los médicos le recomendaron hacerse la fecundación in vitro.

Después de hacerse 5 estimulaciones para tratar de extraer los óvulos y poder fecundarlos, solo tenía una oportunidad porque solo uno era viable. "Era todo o nada", ha dicho.

Una vez salió adelante, tanto ella como su pareja se pusieron a llorar y fue un momento de mucha emoción. "Fue una alegría inmensa", ha asegurado. A pesar de todo, ella no quería ser madre hace apenas unos años, pero después de conocer a su pareja quiso formar una familia.