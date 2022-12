Germán González, el periodista que ha entrevistado a Carlos Navarro, 'El Yoyas': "No sé dónde está escondido"

Carlos Navarro, ‘El Yoyas’, ha reaparecido en una entrevista que ha concedido al periódico El Mundo. El joven, que sigue en busca y captura, ha recibido a Germán González en mitad del bosque para dar su versión de los hechos. Su deterioro físico es notable, tal y como hemos visto en las imágenes que ha ofrecido el programa en exclusiva.

En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos hablado en directo con el periodista que ha realizado la entrevista. Y es que no ha sido nada fácil conseguirla y para ir a donde él estaba, tuvo que subirse en el coche con dos hombres que no conocía y sin saber a dónde se dirigían. Pero, ¿quiénes son los que le están ayudando? "No se presentaron, supongo que por miedo a estar cometiendo un delito", ha asegurado el periodista.

El periodista afirma que Carlos Navarro estaba muy nervioso y deteriorado y que además tiene mucha rabia dentro.

La pregunta que se hace todo el mundo es si la policía se ha puesto en contacto con él para tratar de averiguar dónde está ‘El Yoyas’, que está en busca y captura desde el 28 de noviembre por no haberse personado para su ingreso en prisión. Germán González asegura que supone que lo están buscando, pero no le han llamado.

Carlos Quílez ha asegurado que se pondrán en contacto con él. "Para la policía no es un caso prioritario", ha asegurado el periodista.

Germán González ha contado, además, que la entrevista surge porque el abogado del propio Carlos Navarro le pide que lo haga porque considera que se tiene que saber cuál era la versión del exconcursante y que, gracias a ella, finalmente decidiera presentarse y entrar en prisión, algo que el periodista no cree que vaya a ocurrir.

Para poder hacerla, el exconcursante puso condiciones como, por ejemplo, verse en un lugar donde está escondido y que sirviera para contar su verdad.

¿Cuál es su versión?

El exconcursante de realities ha asegurado en la entrevista que él no es culpable de nada y que la condena ha sido injusta porque no hay ni pruebas del maltrato ni denuncias anteriores, afirma.

Además, ha confesado que lo que más le duele es que lleva seis años sin ver a sus hijos, y que la propia ley es injusta para padres que se encuentran en su situación, dice. “No he hecho nada en mi vida para merecerme esto", ha asegurado.